Si continua a parlare del nuovo allenatore della Juventus che al momento non ha ancora un uomo sulla panchina.

Ieri alla fine di Italia Bosnia sull’argomento è stato interrogato dai microfoni di Rai Sport Federico Bernardeschi. Il numero 33 dei bianconeri ha specificato: “Chi sarà il nuovo allenatore Juventus? Non lo so“. Il calciatore però poi ha fatto una risata con qualcuno che ha pensato che in realtà il calciatore potesse sapere qualcosa.

Nuovo allenatore Juventus, Bernardeschi svela un particolare

I nomi rimangono quelli di Pep Guardiola e Maurizio Sarri. Al momento ci sbilanciamo ancora col dire che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il nuovo mister sarà il catalano.

Attenzione a questa settimana che si potrebbe rivelare assolutamente importante proprio per l’arrivo di un nuovo tecnico in grado di fare la differenza anche grazie alla sua caratura europea.

