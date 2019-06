Traore alla Juventus può essere uno dei colpi a sorpresa dei bianconeri che puntano anche su calciatori molto giovani. Il centrocampista dell’Empoli piace a mezza serie A.

Il centrocampista si è messo in evidenza, soprattutto in questo finale di stagione con la maglia dei toscani, facendo scattare l’interesse di diverse squadre di Serie A. Tra queste la Juventus che sarebbe, secondo indiscrezioni, in vantaggio su tutti.

Calciomercato, la Juventus prende Traorè

La Juventus ha trovato l’accordo decisivo per portare a Torino il promettente centrocampista dell’Empoli. Difficilmente i bianconeri lo terranno in prima squadra e per questo è molto probabile che Paratici pensi a girarlo al Sassuolo per una stagione.

Traore ha segnato il gol che stava per condannare l’Inter all’Europa League e che stava per salvare l’Empoli. Il ragazzo sembrava promesso sposo della Fiorentina, con l’affare che doveva essere chiuso. In realtà erano notizie false, infatti i bianconeri lo hanno preso e lo gireranno al Sassuolo per un altro anno di “rodaggio”.

