Allegri si ferma, è questa la notizia più importante della giornata di calciomercato. Il tecnico toscano ha parlato del suo futuro dichiarando di volersi fermare.

Massimiliano Allegri torna a parlare del suo futuro. L’ex tecnico della Juve, si è esposto con una dichiarazione che lascia capire la decisione presa nelle utlime ore.

Allegri si ferma: “Devo riprendere in mano la mia vita”

Queste le parole di Massimiliano Allegri presente oggi al dibattito su “La gestione dei leader” al Castello Sforzesco a Milano: “Starò un anno fermo perché devo riprendere in mano la mia vita privata. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari, i figli e gli amici. Quest’anno mi servirà per ricaricarmi in vista della stagione successiva”, ha chiuso Allegri.

