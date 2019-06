Joao Cancelo al Manchester City è ormai cosa fatta, lo riportano tutti i quotidiani di oggi anche se non la leggono nella giusta maniera.

In molti sottolineano come questo acquisto chiuda l’arrivo di Pep Guardiola, cosa totalmente sbagliata. Invece l’arrivo del calciatore in Premier League sarebbe di fatto un acconto per lasciar partire proprio il tecnico catalano.

Cancelo al Manchester City, affare fatto: scambio con Guardiola

Si tratta di uno scambio, ma sicuramente sono due trattative slegate. Certo lasciarlo passare al City infatti è un modo per alleggerire la perdita del mister. Ora c’è voglia di lavorare per cercare di concludere le due trattative più rapidamente possibile. Staremo a vedere se tutto si concretizzerà a breve.

Aspettiamo perchè proprio queste ore potrebbero essere davvero molto calde sul fronte allenatore con Cancelo che è inevitabilmente destinato a finire all’interno di uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK