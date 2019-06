Paulo Dybala, attaccante della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri al termine di questa stagione, su di lui l’Atletico Madrid.

La Juventus potrebbe aver trovato una svolta per quanto riguarda la cessione di Paulo Dybala, dopo una stagione difficile per l’argentino. Secondo indiscrezioni, riportate dalla Spagna, pare che l’Atletico Madrid sia disposto ad acquistare il giocatore argentino per 100 milioni di euro. Potrebbe, così, tramontare il sogno dell’Inter di fare uno scambio tra la Joya e Mauro Icardi.

Juventus, Dybala verso la cessione

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è al centro delle trattative della dirigenza bianconera, dato che si tratta di un esubero e dovrebbe lasciare Torino in questa sessione di calciomercato. E’ stato accostato, per molte settimane, all’Inter dato che sembrava cosa fatta lo scambio con i nerazzurri che avrebbe portato in bianconero Mauro Icardi. Secondo le indiscrezioni riportate da Don Balon, quotidiano spagnolo, pare che la sua destinazione sarà l’Atletico Madrid, nella Liga. La Joya, infatti, potrebbe essere il sostituto perfetto di Antoine Griezmann, che dovrebbe passare al Paris Saint-Germain. I Colchoneros sarebbero disposti a versare ben 100 milioni di euro nelle casse della vecchia signora, per assicurarsi l’argentino. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se questa situazione si concretizzerà con la cessione del giocatore.

