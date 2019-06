Ndombele alla Juventus potrebbe essere uno dei colpi di mercato che Fabio Paratici può mettere a segno nelle prossime ore. Il Ds bianconero avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Lione.

Secondo Sky Sport, Fabio Paratici avrebbe trovato un accordo di massima con il Lione di Ndombele. Il centrocampista piace molto ai bianconeri che hanno chiesto al club francese di essere informati sul futuro del giocatore.

Ndombele alla Juventus, Paratici pronto a chiudere

La Juventus sarebbe in vantaggio sulle concorrenti per l’acquisto di Ndombele e per questo in aiuto ci sarebbe anche il Lione che avrebbe respinto una prima offerta del Tottenham. Nel suo blitz londinese Paratici ha avuto modo anche di parlare con il Manchester United di Pogba e Cancelo.

Il portoghese piace alle due squadre di Manchester anche se il City sembra leggermente in vantaggio, anche se i citizens avrebbero rallentato il pressing per arrivare al terzino ex Valencia e Inter. Cancelo potrebbe, dunque, diventare utile per un eventuale contropartita per arrivare a Paul Pogba.

