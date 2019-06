Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere il rinforzo estivo della Juventus, in vista della prossima stagione.

Uno dei rinforzi per la Juventus, in vista della prossima stagione, potrebbe essere il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Il francese, infatti, piace molto alla dirigenza della vecchia signora e potrebbe far comodo, per rinforzare il centrocampo che in questa stagione è sembrato un punto non forte nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il transalpino è, da qualche anno, un pallino di Fabio Paratici che nelle prossime settimane potrebbe fare un tentativo per riportarlo alla Juventus, trampolino di lancio della sua carriera.

Juventus, Pogba verso Torino?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League al termine di questa stagione, per cambiare maglia e iniziare una nuova avventura. Il calciatore francese ha avuto molti problemi nell’ultima annata, soprattutto alla corte di José Mourinho che lo aveva portato a non rendere come nei suoi tempi migliori. Ole Solskjaer, attuale tecnico dei Red Devils, lo ha invece rivitalizzato e riportato al centro del calciomercato in vista della prossima stagione. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconera, potrebbe portare di nuovo a Torino Paul Pogba, dopo qualche anno in Inghilterra.

