Sarri alla Juventus è una delle notizie di mercato che circola ormai da qualche settimana intorno all’ambiente bianconero e non solo. Guardiola è atteso a Torino, ma secondo Sky Sport arriva Sarri.

Maurizio Sarri, secondo Sky Sport, sarà il nuovo allenatore della Juventus e tutto diventerà ufficiale entro questo weekend. Infatti, nella giornata di domani l’ex tecnico del Napoli si libererà dal Chelsea e potrà firmare con i bianconeri.

Sarri alla Juventus, secondo Sky è solo una questione di dettagli

Sky Sport è convinta che Sarri entro il prossimo fine settimana diventerà il nuovo allenatore della Juventus. A dirlo è il giornalista Gianluca Di Marzio che ha confermato l’incontro a Londra tra Paratici e i dirigenti del Chelsea per limare gli ultimi dettagli per il passaggio del tecnico dei Blues in bianconero.

Il tecnico toscano ex Napoli è pronto dunque a firmare anche se alcune notizie in arrivo dall’Inghilterra smentiscono questa notizia. Infatti, alcuni corrispondenti sono certi che la Juventus starebbe aspettando il momento giusto per annunciare Pep Guardiola. Sky e Di Marzio spingono e danno anche il nome del secondo di Sarri che sarà Martuscello, suo vice all’Empoli.

