Giamaica Italia diretta streaming ci permetterà di seguire il Mondiale di calcio femminile che regala, oggi, alle nostre azzurre il secondo incontro.

Giamaica Italia Streaming. Il fischio iniziale e fissato alle ore 18.00 con palla al centro e voglia delle nostre di provare un’altra impresa, andando a sei punti dopo le prime due giornate. La diretta streaming sarà a disposizione solo ed esclusivamente degli abbonati alla piattaforma Sky che grazie all’app Sky Go avranno la possibilità di seguire il tutto anche sui dispositivi mobili come tablet, pc e smartphone. Ricordiamo che nella prima sfida, il debutto dopo 20 anni ai Mondiali, l’Italia ha ribaltato l’Australia, vincendo per 2-1 grazie a una doppietta di Barbara Bonansea.

Giamaica Italia diretta streaming, segui il Mondiale di calcio femminile

Questa sera, alle ore 18, l’Italia affronterà la Giamaica nella seconda giornata del Mondiale Femminile, in Francia. Questa sfida potrebbe già assegnare il passaggio del turno alle azzurre con i tre punti, se arrivasse anche la vittoria del Brasile ai danni dell’Australia. Queste le probabili formazioni per la gara che si giocherà a Reims.

Giamaica (4-3-3-) Schneider, Blackwood, Swabi, Plummer, Bond Flasza; Sweatman, Solaun, Swaby; Carter, Shaw, Matthews. Ct: Menzies.

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Mauro. Ct: Bertolini.

