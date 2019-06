Sempre in meno credono alla possibilità di vedere Pep Guardiola alla Juventus. Il catalano però, secondo le nostre fonti, rimane in pole position.

Se si parla di affare fatto con Maurizio Sarri viene da chiedersi anche come mai non sia arrivata nemmeno oggi l’ufficialità. Il tecnico del nuovo corso sarà Guardiola e su questo ci mettiamo la faccia col rischio di sbagliare. Fatto sta che il calciomercato è strano e non si possono escludere colpi di scena.

Guardiola alla Juventus, sempre in meno ci credono

Mai si è vista un’attesa così in casa Juventus per un allenatore, mai si è visto puntare su un tecnico non più giovanissimo e con pochissimi successi nella bacheca. Staremo a vedere se davvero i bianconeri faranno una scelta tanto deludente.

