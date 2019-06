Pep Guardiola Juventus e rebus, queste sono le parole che incastrano il cervello dei tifosi bianconeri non pronti a risorvere il rebus.

Fabio Paratici rimarrà nel weekend a Milano come racconta SportItalia. Oggi è stato visto insieme a Fali Ramadami, agente di Maurizio Sarri, e Giorgio Chiellini. Per alcuni però starebbe aspettando l’arrivo in Italia proprio del tecnico catalano che potrebbe essere nel nostro paese presto.

Guardiola Juventus, Paratici rimane a Milano nel weekend

Tanti parlano di venditori di fumo, vedremo chi avrà avuto ragione. La sensazione però è che se arriverà davvero Sarri sarà un piano b. I bianconeri a quel punto si saranno “accontentati” di fronte a un muro tirato su dal Manchester City.

Il catalano ha infatti due anni di contratto con i Citizens che hanno dal loro punto di vista il coltello dalla parte del manico. E’ intelligente però tenersi un tecnico che è palesemente scontento?

