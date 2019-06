Federico Bernardeschi ha parlato della sua avventura in bianconero, dimostrando grande affetto verso la Juventus.

Il calciatore è stato intervistato a Fashion Illustrated e TuttoJuve ha ripetuto alcune sue battute: “Alla Juventus sono diventato uomo che cerca di imparare e migliorare ogni giorno. La passione per il calcio è davvero innata. Mi raccontano che a 3 anni, quando neanche sapevo cosa fosse un pallone, già correvo dietro a questo. Un amore a prima vista. Ho capito poi cosa fosse davvero”.

Bernardeschi: “Alla Juventus sono diventato uomo”

Continua: “Mi sono davvero innamorato del calcio e oggi mi posso ritenere un uomo fortunato perché il mio lavoro è la mia più grande passione e il mio divertimento. La passione per la moda invece? Nasce molto dopo naturalmente. Anche se, già quando ero piccolo, mia madre mi racconta che, quando si andava a comprare i vestiti, se non mi piaceva qualcosa non c’era verso di farmela indossare. Dovevo sempre scegliere io. Piano piano mi sono informato, ho cominciato ad approfondire, ho formato il mio gusto”.

