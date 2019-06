De Ligt piace e come alla Juventus, ma l’affare diventa sempre più difficile visto che su di lui c’è forte il Paris Saint German.

Secondo quanto riportato da TuttoJuve in Francia sottolineano come il club transalpino abbia offerto dodici milioni di euro al calciatore per superare sia il Barcellona che la Juventus nella corsa al campioncino olandese.

De Ligt alla Juventus? Calciomercato: Psg inavvicinabile

Ora c’è l’obiettivo di andare ad acquistare un calciatore di livello, ma di certo non è così facile visto che il ragazzo è costoso e piace a molti club. Sarebbe però un ottimo erede di Giorgio Chiellini.

