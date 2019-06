Kostas Manolas può essere un rinforzo importante per la Juventus, ma attenzione al Napoli che ha puntato il difensore greco della Roma.

Secondo Sky Sport il club capitolino sarebbe disposto a lasciarlo partire solo di fronte al pagamento della clausola rescissoria. Si tratta di 36 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe presto portare il club bianconero ad avere un altro centrale di caratura internazionale.

Manolas alla Juventus? Calciomercato: serve pagare la clausola

Fanno però sapere anche che Fonseca ha deciso di contattare in prima persona il greco per cercare di convincerlo a rimanere, facendogli sentire che è parte centrale del progetto. Kostas non ha mai negato il fatto di essere molto legato alla piazza.

Attenzione al Napoli che ha perso Raul Albiol, volato verso il Villarreal, e che ha bisogno di un difensore di spessore per rimpiazzarlo. Un calciomercato importante sta per regalare soddisfazione a una squadra che sta cercando di mettere a segno un colpo importante.

