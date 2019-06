Praet alla Juventus appare ormai impossibile con il calciatore molto vicino al Milan per la prossima stagione.

Eppure i bianconeri hanno seguito il centrocampista della Sampdoria davvero molto a lungo, senza riuscire a mettere a segno il colpo. Staremo a vedere se accadrà qualcosa di importante nelle prossime ore.

Praet alla Juventus? Calciomercato: beffa bianconera!

L’agente del ragazzo, Martin Riha, ha parlato a Calciomercato.com, svelando quello che potrebbe essere il futuro del giovane centrocampista. Abile a saltare l’uomo e a puntare la porta può diventare un calciatore davvero importante in vista del futuro.

Spiega: “Al Milan direbbe di sì? È un grande club, ma anche altre squadre italiane hanno trovato interesse per Dennis. Sappiamo che Giampaolo lo stima ma non posso dire altro. Di certo il ragazzo è ora pronto per passare in un top club e fare il salto di qualità”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK