Ufficiale Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Adesso è ufficiale, il tecnico toscano ha firmato un triennale con i bianconeri. A comunicarlo è la Juventus con una nota pubblicata sul sito.

Maurizio Sarri, dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale torna in Italia, questo dopo l’esperienza inglese con il Chelsea. Infatti, da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno 2022), guiderà la Juventus.

Maurzio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus

Questo il comunicato ufficiale della Juventus sul sito della società: “Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese (al Chelsea, ndr) appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno 2022), guiderà la Juventus”.