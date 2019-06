Joao Cancelo, terzino della Juventus, potrebbe lasciare la maglia bianconera dopo una sola stagione, su di lui il Manchester City, ma anche il Manchester United.

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe essere sacrificato in estate per sistemare le casse in casa bianconera. Il portoghese, infatti, è finito nel mirino del Manchester City che lo vorrebbe in Premier League, mettendo sul piatto ben 60 milioni di euro per strapparlo alla vecchia signora, ma attenzione anche all’interesse dell’altra squadra di Manchester, lo United.

Juventus, Cancelo verso Manchester

Kieran Tripper, terzino del Tottenham, potrebbe essere il sostituto, adatto a sostituire Cancelo, per la prossima stagione per dare l’assalto alla Champions League. Nelle prossime settimane potrebbe esserci qualche novità su questa situazione.

