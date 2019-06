Emerson Palmieri alla Juventus potrebbe non essere solo una fantasia di calciomercato. Infatti, nelle ultime settimane il nome del laterale del Chelsea è stato più volte accostato alla Juve.

Sarri porta Emerson Palmieri alla Juve?

Il terzino italo-brasiliano in realtà piace alla Juventus e non da poco. Sarri non è, secondo le ultime voci, una motivazione che spingerebbe la dirigenza bianconera a puntare su Emerson Palmieri.

Come spiega Tuttosport, l’arrivo di Emerson dipenderebbe dalla cessione del brasiliano Alex Sandro. L’ex Porto piace a vari club, tra cui Psg e Manchester United. Difficilmente però, la Juventus lascerà partire Alex Sandro, a meno che non voglia trattenere Joao Cancelo e fare solo un “sacrificio” sulle fasce. Tutto è in stallo, come tante trattative si aspetta l’arrivo del nuovo allenatore.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK