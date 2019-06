Koulibaly e Hysaj alla Juventus potrebbe essere una notizia di mercato che spiazza i tifosi napoletani e non solo. Infatti, secondo Radio Marte, il neo tecnico Sarri avrebbe chiesto due fedelissimi.

Kalidou koulibaly nel mirino della Juventus. Questo è quanto afferma il giornalista che segue da vicino il mondo azzurro, Auriemma. Con il forte centrale azzurro ci sarebbe anche l’interesse di Sarri per il terzino Hysaj.

Sarri fa la spesa a Napoli? Auriemma: “De Laurentiis chiede 250 milioni!”

La Juventus è pronta a fare mercato per la prossima stagione e per farlo si affida, naturalmente, al neo tecnico Maurizio Sarri. Koulibaly sarebbe il primo obiettivo, con Pogba quello più importante. Questo è quanto affermato da Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte. “Mi è arrivata una voce sul fatto che Sarri potrebbe voler ricreare una linea difensiva composta da uomini di fiducia con Hysaj, Rugani, Emerson Palmieri e anche Kalidou Koulibaly. Su di lui, però, entra in scena De Laurentiis. Al momento, ci risulta che clausola non ci sia, quindi se la Juventus lo vuole serviranno 250 milioni di euro”.

