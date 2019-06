Nasce di fatto oggi la nuova Juventus di Maurizio Sarri con diversi colpi sia in entrata che in uscita in vista del futuro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che i bianconeri siano pronti a ripartire da alcuni precisi giocatori. Come non parlare di Cristiano Ronaldo assolutamente al centro del progetto. Per il calcio di Sarri diventerà importante Pjanic, che verrà utilizzato alla Jorginho.

Nuova Juventus di Sarri, chi parte e chi resta…

Secondo Sky Sport poi un ruolo importante lo avrà anche Alex Sandro. Continuerà in bianconero la sua crescita Moise Kean così come anche Federico Bernardeschi. In difesa confermati saranno Bonucci, Chiellini e Rugani con l’arrivo di un altro centrale.

In mezzo al campo invece vedremo Bentancur e Emre Can come inamovibili. Dovrebbero invece partire Mandzukic, Dybala e Khedira.

