Sarri alla Juventus cambia la prospettiva, in vista della prossima stagione, di molti giocatori bianconeri, tra questi Paulo Dybala e Miralem Pjanic.

​Nei mesi scorsi sembrava che Miralem Pjanic potesse lasciare i bianconeri nel corso della sessione estiva ma, con l’ufficiale arrivo di Maurizio Sarri, ma situazione è cambiata radicalmente.

Pjanic resta alla Juventus, decisivo Sarri

Il bosniaco non è più sul piede di partenza, Sarri crede ciecamente in lui e lo trova ideale per il suo gioco, l’idea di rinunciarci già in partenza in sostanza non convince il prossimo tecnico bianconero.

Inoltre, bisogna mettere nel cesto delle condizioni che faranno restare Pjanic alla Juventus il nome di Fali Ramadani, colui che si occupa di fatto dell’approdo di Sarri in bianconero, che non è altro che l’agente dello stesso Pjanic. Un fattore, questo, che potrebbe avvicinare ulteriormente un futuro in bianconero del giocatore: il parere di Sarri ad ogni modo è decisivo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK