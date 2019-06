La sessione estiva del calciomercato 2019 vedrà il Barcellona trasformarsi in un vero e proprio supermercato. La Juventus ne approfitterà di certo.

Mundo Deportivo ha sottolineato come saranno ben undici i calciatori a lasciare la squadra catalana per giocarsi la loro chance in un altro club. I calciatori in questione sono Jasper Cillessen, Thomas Vermaelen, Nélson Semedo, Rafinha Alcántara, Denis Suárez, Marc Cucurella, Sergi Palencia, Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, André Gomes e Malcom.

Supermercato Barcellona, 11 giocatori ceduti e la Juventus…

I bianconeri sono interessanti soprattutto a Coutinho per la sua qualità e versatilità oltre al fatto che si adatterebbe alla perfezione al gioco di Maurizio Sarri. C’è poi da valutare anche Semedo, terzino che potrebbe prendere il posto di Alex Sandro.

