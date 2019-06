Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, sembrava a un passo dalla cessione in questa sessione di calciomercato ma i viola non lo cedono.

La Juventus dopo il non arrivo di Pep Guardiola nella giornata di domenica deve incassare l’ennesimo riscontro negativo, oggi, questa volta per un calciatore. La Fiorentina, infatti, nel nome del nuovo proprietario Rocco Commisso ha fatto sapere che non vuole cedere quest’estate l’attaccante Federico Chiesa, andando contro all’accordo che c’era tra il calciatore e la dirigenza bianconera qualche settimana fa.

Juventus, svanisce il sogno Chiesa?

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, sembrava essere uno dei grandi colpo della sessione di calciomercato estiva della Juventus. I bianconeri, infatti, avevano trovato l’accordo con il giocatore e avevano il sì dei Della Valle per il trasferimento a Torino. Il cambio di proprietà dei viola, però, ha cambiato le carte in tavole con il nuovo proprietario Rocco Commisso che ha voluto far sapere che non cederà il classe ’98. Queste le sue parole di oggi: “Chiesa alla Juve? Non lo voglio vendere, nemmeno se arrivasse un’offerta da 100 milioni di euro…”. La dirigenza bianconera dovrà quindi, ora, cambiare obiettivo per la fascia laterale destra, in vista della prossima stagione.

