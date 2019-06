Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, potrebbe non essere ceduto dai viola nella sessione di calciomercato estiva.

L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa potrebbe restare in viola anche nella prossima stagione, nonostante la sua volontà sembrava essere il trasferimento alla Juventus. Il nuovo proprietario dei toscani Rocco Commisso ha fatto sapere, nelle ultime ore, che la sua intenzione è quella di trattenere a tutti i costi l’attaccante classe ’98. La Juventus potrebbe, quindi, dover virare su nuovi obiettivi in vista della sessione di calciomercato estiva.

Juventus, Chiesa difficilmente arriverà

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, sembrava essere a un passo dalla firma con la Juventus, in vista della prossima stagione. L’attaccante viola, infatti, aveva trovato l’accordo con la dirigenza bianconera per il trasferimento a Torino, e c’era anche un principio d’intesa con i Della Valle per il trasferimento. Il cambio di proprietà, con l’ingresso di Rocco Commisso, avrebbe fatto cambiare le carte in tavola e ora il classe ’98 potrebbe restare in Toscana anche nella prossima stagione. La Juventus, quindi, potrebbe ora cambiare obiettivo di calciomercato, la soluzione potrebbe essere tenere in rosa Douglas Costa. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere novità importanti su questa situazione, per il nuovo attaccante da regalare a Maurizio Sarri.

