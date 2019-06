Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe presto lasciare la Capitale per iniziare una nuova avventura, su di lui c’è l’interesse del Napoli.

Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe essere un nuovo giocatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. Il difensore giallorosso potrebbe firmare nelle prossime ore con i partenopei, per aggregarsi sin da subito al ritiro della squadra di Carlo Ancelotti. La Juventus, ormai, è stata battuta dai campani nella corsa al calciatore ellenico, che ha scelto il Napoli come prossima meta.

Juventus, Manolas lascia la Roma

Kostas Manolas, difensore della Roma, potrebbe lasciare i giallorossi al termine di questa stagione, per iniziare una nuova avventura. Le sirene su di lui, però, sono sempre dalla Serie A con il Napoli e la Juventus che lo vorrebbero dalla prossima stagione. Nelle ultime settimane si è affievolito, invece, l’interesse che c’era stato da parte del Manchester negli ultimi mesi. Secondo le indiscrezioni riportate dal Messaggero, però, pare che i partenopei siano in vantaggio e vicini alla firma del giocatore greco. La Roma potrebbe avere come contropartita Dries Mertens, attaccante partenopeo, che potrebbe lasciare il Napoli. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se arriverà la firma sul contratto a chiudere la trattativa.

