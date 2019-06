Orsolini al Bologna era una delle notizie di calciomercato che circolavano già da settimane. La società felsinea aveva fatto capire di avere intenzione di riscattarlo e così è stato.

L’intenzione. il Bologna, l’aveva manifestata da qualche settimana, ora il tutto è diventato ufficiale. Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla società felsinea che pagherà c15 milioni di euro alla Juventus per avere il cartellino del talento azzurro.

La Juventus ha accettato il riscatto da parte del Bologna, ma dal canto suo potrà esercità il diritto di priorità qualora diventasse un obiettivo futuro. Sinisa Mihajlovic lo avrà ancora con se per poter far crescere ancora il Bologna e far crescere ancor di più l’attaccante della nazionale Under 21.

