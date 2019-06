Orsoloni al Bologna, Calciomercato: riscatto dalla Juventus

I felsinei riscatteranno il cartellino di Riccardo Orsolini che quest’anno ha fatto davvero molto bene dopo l’arrivo di Sinisa Mihajlovic in Emilia. Sky Sport ha sottolineato come ci sia già stato l’incontro con il club che verserà 15 milioni di euro nelle casse bianconere.

La Juventus non eserciterà il diritto di controriscatto, ma si riserverà un’opzione per riacquistare il calciatore in futuro. Ora Riccardo è impegnato agli Europei Under 21.

