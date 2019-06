Paul Pogba alla Juventus è qualcosa di più di una voce di calciomercato. Il centrocampista francese è davvero nel mirino.

Non ci sono dubbi sul suo addio al Manchester United, tanto che era stato lui stesso a ribadire la volontà di cambiare maglia. Ora bisognerà capire solo dove giocherà. Oltre ai bianconeri su di lui c’è il forte pressing del Real Madrid.

Pogba alla Juventus, Sugoni: “Preferisce i bianconeri al Real”

Alessandro Sugoni ha parlato a Sky Sport 24, specificando: “Paul ha già scelto, preferisce la Juventus al Real Madrid a parità di condizioni. Non vuole però guadagnare meno di quanto prende ora. I Red Devils poi per cederlo vogliono una cifra importantissima, considerando che lo persero a zero e per riprenderselo furono costretti a pagarlo 100 milioni”.

