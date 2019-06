Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è stato annunciato da poco dalla dirigenza bianconera e, ancora, non ha trovato l’affetto dei tifosi.

Juventus, i tifosi contro Sarri

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, nella giornata di domenica è stato ufficializzato sulla panchina dei bianconeri a partire dalla prossima stagione. L’ex Chelsea ha, letteralmente, battuto nella concorrenza alla panchina lo spagnolo Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. I tifosi, però, non hanno preso bene l’arrivo di Maurizio Sarri a Torino, soprattutto per i precedenti ai tempi del Napoli, quando aveva sparato a zero contro la società di Andrea Agnelli. In questi giorni, infatti, gli stessi tifosi della Juventus si stanno schierando contro il toscano, alcuni addirittura sperano una brutta partenza in stagione per l’esonero. Non sarà facile, quindi, per l’ex partenopeo conquistare la piazza della vecchia signora.

