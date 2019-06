L’abito con la scritta Allegri è stato dato a Maurizio Sarri a Torino. Un particolare che non è sfuggito a nessuno.

Un particolare che non c’entra niente ovviamente con l’ex allenatore bianconero, ma che è la marca del vestito portato dal nuovo mister. Certo è che la situazione è stata interpretata anche per il famoso discorso legato alla tuta.

Abito di Allegri, Sarri e quel particolare che non è sfuggito a nessuno

Questo perché proprio Sarri aveva sempre indossato la tuta in panchina, cosa che a Torino non sembra possibile per lo stile di una splendida società. Vedremo come si accomoderà in panca.

