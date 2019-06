Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, oggi parlerà in conferenza stampa per presentarsi ai giornalisti, dopo l’annuncio di domenica.

La Juventus dopo qualche settimana di tentennamento ha scelto il nuovo allenatore, con l’annuncio di domenica del nuovo arrivo di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha lasciato il Chelsea dopo solamente una stagione dal suo arrivo, con in bacheca un’Europa League vinta per 4-1 in finale con l’Arsenal. L’ex Napoli, ora, arriva alla Juventus con i fari puntati addosso, con l’obiettivo di concorrere per la Champions League nella prossima stagione, confermando lo Scudetto in Italia. Ora comincia, anche, il calciomercato della vecchia signora con le indicazioni di Sarri sulle scelte da fare.

Juventus, Sarri si presenta

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, interverrà in conferenza stampa a partire dalle ore 11 per la presentazione davanti alla stampa. Si tratta della prima uscita pubblica da parte dell’ex Napoli da quando è stato annunciato dalla squadra bianconera. Saranno tanti, senza dubbio, i temi toccati dal toscano che vorrà spiegare, tra le altre cose, la motivazione della sua scelta di tornare in Italia e di sedersi sulla panchina della vecchia signora. Vi riporteremo le parole dell’allenatore in tempo reale, non appena inizierà a parlare.

