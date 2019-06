Juan Cuadrado all’Inter è una delle possibilità che potrebbe offrire questo calciomercato, il colombiano è da sempre un pupillo di Antonio Conte.

Fu proprio il colombiano a portare il tecnico all’addio nell’estate 2014, quando lo chiedeva alla società ma non veniva accontentato. Calciatore rapido e dotato di grande tecnica quest’anno è stato a lungo fuori per problemi fisici. Vedremo cosa accadrà.

Cuadrado all’Inter, Calciomercato Juventus: la vendetta di Conte

Calciomercato.com parla di pista Valentino Lazaro come preferita dai nerazzurri, ma come Cuadrado come possibile opzione coi bianconeri che chiedono 20 milioni.

Il calciatore sarebbe ben disposto a volare da Conto e potrebbe entrare nella trattativa che porterebbe a Torino Maurito Icardi. Staremo a vedere.

