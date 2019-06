Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe essere il grande colpo di uno dei grandi club a livello europeo, con Juventus e Psg alla finestra.

La Juventus, secondo quanto dichiarato da Fabio Paratici, vorrebbe rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. L’idea sarebbe, infatti, quella di affiancare a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci un calciatore a livello europeo, in grado di mantenere alto il livello della squadra bianconera anche nei momenti di difficoltà. Il nome che circola è, sempre, quello di Matthijs De Ligt dell’Ajax che piace molto, ma che sembra in procinto di passare al Paris Saint–Germain.

Juventus, De Ligt resta nel mirino

Il difensore dell’Ajax Matthijs De Ligt è sul calciomercato ormai da settimane, nonostante sembrava fosse vicino al trasferimento al Barcellona. In questa stagione ha trascinato, insieme ai compagni, i lancieri fino alla semifinale di Champions League dove hanno subito una rimonta, clamorosa, in casa contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. L’olandese ha più volte dichiarato di voler fare la scelta più giusta possibile per la sua carriera, scegliendo la squadra che lo può far crescere maggiormente. Su di lui, attualmente, c’è il forte pressing del Paris Saint–Germain che sembra essere la squadra favorita per acquisirlo dall’Ajax. Alla finestra rimane, però, anche la Juventus che lo vorrebbe per rinforzare il pacchetto arretrato nella prossima stagione.

