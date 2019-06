Fantagazzetta cambia nome e diventa Fantacalcio.it. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità legate al nuovo portale.

Non si tratta infatti solo di un cambiamento di nome, ma di una serie di migliorie tutte dedicata al mondo degli appassionati di fantacalcio. Il progetto prende una nuova piega e così anche le piattaforme legate alle leghe si chiameranno da quest’anno Leghe Fantacalcio.

Fantagazzetta diventa Fantacalcio.it, cosa cambia?

Ad illustrare ampiamente il rinnovamento ci pensa il fondatore del progetto e direttore della testata giornalistica Nino Ragosta. Questi specifica: “È arrivato il momento di chiudere una storia e iniziare a scriverne un’altra ancora più importante. Il Fantacalcio, da tempo, siamo noi, ed ora è tempo di metterlo in chiaro. Sapevamo che ciò avrebbe significato abbandonare il nome storico, una cosa non da poco per l’affetto che ci lega a questa identità, ma era altrettanto chiaro che non avrebbe avuto senso portare avanti due binari paralleli aventi la medesima destinazione”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK