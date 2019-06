Mario Mandzukic lascia la Juventus. Infatti, secondo alcune indiscrezioni il croato potrebbe volare in Bundesliga e più precisamente al Borussia Dortmund.

Mandzukic lascia la Juventus, il croato vola in Bundesliga

Anche sul Corriere dello Sport si fa riferiemento all’interesse del Borussia Dortmund per Mario Mandzukic. I tedeschi sarebbero pronti ad offrire circa 15 milioni di euro per il croato di 33 anni.

L’arrivo di Maurizio Sarri potrebbe coincidere con la partenza del vice campione del mondo che, per caratteristiche, non rientrerebbe nei piani tattici del tecnico ex Napoli.

