Sarri da Ronaldo, il mister della Juventus vola in Grecia

Mister Maurizio Sarri è volato in Grecia per Cristiano Ronaldo. Proprio come specificato ieri iniziano i colloqui con i calciatori più importanti. SportMediaset parla del volo per chiarire diversi punti fondamentali con il calciatore bianconero.

