Benatia torna alla Juventus. Il difensore marocchino, secondo indiscrezioni, sarebbe ad un passo dal ritorno in bianconero.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset sarà uno fra Kostas Manolas e Mehdi Benatia poteva prendere il posto di Barzagli nella Juventus. Naturalmente oltre ad uno dei due giocatori sopra citati, la Juventus starebbe lavorando per il grandissimo colpo De Ligt.

Juventus, Benatia supera Manolas per il dopo Barzagli

Il Presidente azzurro De Laurentiis sembra aver trovato l’accordo con Manolas e per questo la Juventus sarebbe pronta a riportare a Torino Benatia. Il marocchino era andato via a gennaio dopo qualche screzio con Massimiliano Allegri. Adesso con Sarri tutto potrebbe cambiare.

La Juventus sta per chiudere il grande colpo De Ligt che andrebbe, con Benatia a completare il reparto difensivo in vista della prossima stagione: Bonucci, Chiellini, De Ligt, Benatia e Rugani per la parte centrale della difesa. Niente male…

