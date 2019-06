Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe presto lasciare la squadra olandese per cambiare aria, su di lui c’è il forte interesse della Juventus.

Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, aveva dichiarato che la Juventus era in cerca di un nuovo difensore, da affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Nella giornata di oggi è uscito in maniera prepotente il nome del difensore, classe 1999, Matthijs De Ligt che potrebbe dunque lasciare presto i lancieri per trasferirsi a Torino. Dalla Spagna, intanto, fanno sapere che il calciatore non interessa più al Barcellona di Ernesto Valverde.

Juventus, niente De Ligt per il Barcellona

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, nelle ultime ore è stato dato molto vicino alla Juventus, in vista della prossima stagione. Si tratterebbe del primo, grande, colpo estivo di Andrea Agnelli per la rosa da affidare a Maurizio Sarri. Il calciatore olandese è stato, negli ultimi mesi, molto vicino al Barcellona e sembrava che la firma tra le parti fosse una pura formalità. Secondo le indiscrezioni di Marca, negli ultimi minuti, pare che la squadra blaugrana si sia tirata fuori, ufficialmente, dalla corsa al difensore classe ‘99. Si tratta di un nuovo indizio che porta a pensare che il futuro di De Ligt sia a Torino, con la maglia bianconera.

