Joao Cancelo al Manchester City ci siamo. Il terzino portoghese è pronto a lasciare la Juventus per recarsi in Premier League dove lo aspetta Pep Guardiola.

Sembrava tutta la squadra bianconera dovesse lavorare agli ordini del catalano, probabilmente lo farà solo il terzino ex Inter. Arrivato dal Valencia per 40 milioni l’estate scorsa, il ragazzo ha deluso le aspettative dimostrandosi perfetto in fase offensiva e con qualche difetto di troppo dietro.

Cancelo al Manchester City, Calciomercato: ci siamo!

La Juventus dovrà poi studiare con chi rimpiazzarlo. Il nome in cima alla lista rimane quello di Trippier, ma attenzione ad altri nomi importanti che possono fare la differenza. Matteo Darmian infatti rimane sempre e comunque d’attualità. Senza dimenticare Alessandro Florenzi e Elseid Hysaj che piacciono entrambi a Maurizio Sarri.

