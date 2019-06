De Ligt alla Juventus può essere ufficiale già domani. Il difensore olandese è a un passo da passare dall’Ajax alla squadra otto volte di fila campione d’Italia.

Centrale roccioso classe 1999 ha dimostrato di avere un grandissimo talento e con la maglia dell’Ajax ha eliminato con un suo gol proprio i bianconeri. Così dopo Cristiano Ronaldo un altro calciatore che ha insaccato un gol in quella porta potrebbe raggiungere l’Allianz Stadium

De Ligt alla Juventus, Calciomercato: ufficiale già domani?

Il Barcellona e il Paris Saint German si sono ormai defilate anche se con magnati così potenti a livello economico non c’è mai da rimaner tranquilli. Proprio per questo la società vuole chiudere in fretta un affare da circa 70 milioni di euro. Parte dei soldi dovrebbero arrivare dalla cessione di Cancelo al Manchester City.

