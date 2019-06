Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe presto lasciare la Premier League per fare ritorno in Italia, con la maglia della Juventus.

La Juventus ha cominciato a muoversi sul calciomercato, dopo aver annunciato il nuovo allenatore per la prossima stagione, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha fatto qualche richiesta alla società, ma Fabio Paratici ha già in testa i nomi da tentare per l’assalto alla Champions League. Uno di questi è Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, che potrebbe decidere di tornare in Italia, in bianconero, e un principio di accordo con il suo entourage c’è già.

Juventus, Pogba cavallo di ritorno?

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere il grande acquisto della Juventus nella sessione di calciomercato estiva. I bianconeri, infatti, puntano sul grande ritorno a casa del francese, per la prossima stagione, per andare a rinforzare il centrocampo, che nell’ultima annata ha dato qualche problema a Massimiliano Allegri. Fabio Paratici, direttore sportivo della vecchia signora, è un grande estimatore di Pogba e lo vorrebbe alla corte di Maurizio Sarri nella prossima stagione. Un alleato della Juventus potrebbe essere il fatto che nella scorsa stagione, con i Red Devils, il suo rendimento è stato altalenante e vorrebbe rilanciarsi, ad alti livelli, giocando anche la Champions League.

