Massimo Carrera potrebbe diventare il nuovo allenatore del Catania anche se non è semplicissimo ricominciare dalla Serie C.

La Sicilia parla di un interessamento concreto degli etnei, anche se c’è da considerare che il mister ha già allenato un club europeo molto importante come lo Spartak Mosca e non è facile pensare che possa accettare la C a cuor leggero.

Carrera nuovo allenatore del Catania? La scelta difficile di Massimo

Va ricordato che Massimo oltre ad essere un ex calciatore bianconero è stato anche nello staff di Conte sulla panchina della Juventus. Inoltre si è tolto la soddisfazione di essere allenatore in prima per alcune partite, tra cui la Supercoppa di Pechino vinta contro il Napoli, per le squalifiche di Conte e Alessio.

