Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, potrebbe non lasciare la Toscana in questa sessione di calciomercato, la Juventus attende la situazione.

Non ci sarà, quest’estate, l’arrivo di Federico Chiesa alla Juventus, come sembrava dalle indiscrezioni di qualche settimana fa. Secondo le ultime, infatti, la nuova dirigenza della Fiorentina avrebbe deciso di trattenere il calciatore anche per la prossima stagione, eludendo l’interesse della Juventus e l’accordo che era stato trovato tra l’attaccante e i bianconeri. La punta della Nazionale, quindi, potrebbe rimandare il salto in una big, che era convinto di fare già nella prossima stagione.

Juventus, Chiesa rimane alla Fiorentina

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, era uno degli obiettivi primari in casa Juventus per la sessione di calciomercato estiva. Il calciatore aveva già trovato un accordo con la società bianconera ma il cambio di proprietà dei viola ha cambiato, letteralmente, le carte in tavola. Il nuovo presidente Rocco Commisso, infatti, ha dichiarato che non vuole cedere il gioiello viola, nemmeno se dovesse arrivare un’offerta da più di 100 milioni di euro. Se dovesse partire, come sembra, Juan Cuadrado la dirigenza della vecchia signora deve trovare un nuovo obiettivo per coprire la mancanza, che lascerebbe il colombiano partendo da Torino.

