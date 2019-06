Ndombele alla Juventus poteva essere uno dei colpi di mercato per i bianconeri. Paratici, secondo indiscrezioni, era molto vicino all’accordo, ma il Tottenham ora è in vantaggio.



Secondo Sky Sport, Fabio Paratici aveva trovato un accordo di massima con il Lione di Ndombele, ma adesso il Tottenham sembra essere in vantaggio. Il centrocampista piace molto ai bianconeri, ma i Londinesi avrebbero trovato la chiave per arrivare al francese.

Ndombele alla Juventus, Tottenham pronto a chiudere

La Juventus era in vantaggio sulle concorrenti per l’acquisto di Ndombele e per questo in aiuto c’era anche il Lione che però nelle ultime ore ha trovato un accordo con il Tottenham. Paratici è comunque rimasto in Inghilterra per parlare con il City di Cancelo.

Il portoghese piace alle due squadre di Manchester anche se il City sembra nettamente in vantaggio, visto che i Red Devils avrebbero rallentato il pressing per arrivare al terzino ex Valencia e Inter. Cancelo è pronto a firmare per Guardiola per la prossima stagione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK