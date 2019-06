Gigi Buffon torna alla Juventus per vestire la maglia di numero 12 dopo anni da titolare. Accetterebbe di fare la riserva di Tek e guidare lo spogliatoio.

Ne ha parlato il suo agente Silvano Martina che in esclusiva a SportItalia ha svelato: “Per ora è solo un’idea”. Non ha dunque confermato la chiusura dell’affare, ma non lo ha nemmeno smentito.

Buffon torna alla Juventus, Calciomercato: parla l’agente!

Il calciatore potrebbe essere fondamentale, rientrando nello spogliatoio e lanciando la caccia, l’ennesima, alla vittoria della Champions League. Gigi non vuole smettere senza alzare l’unica coppa che gli manca in bacheca.

