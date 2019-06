Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, sembra sempre più vicino alla Juventus, le prossime ore potrebbero essere decisive per la firma.

Come disse, tempo fa, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, uno degli obiettivi estivi della squadra bianconera era trovare un difensore. Un profilo internazionale da affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini per completare il reparto e non trovarsi nei guai nei momenti chiave della stagione. Il giocatore che sembra essere a un passo dalla Juventus risponde ai requisiti e si tratta di Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax. Secondo indiscrezioni riportate dalla Spagna pare che la chiusura, della trattativa, possa arrivare nelle prossime ore.

Juventus, De Ligt a un passo

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe essere il grande acquisto della Juventus in questa sessione di calciomercato. Il centrale difensivo olandese, nell’ultima stagione, ha trascinato i suoi compagni fino in semifinale di Champions League, eliminando ai quarti proprio la squadra di Massimiliano Allegri. ormai da qualche giorno si parla di affare in dirittura d’arrivo ma l’accordo, e la firma, tarda ad arrivare. Secondo le indiscrezioni, però, lanciate da Radio Catalunya questa mattina pare che la trattativa si chiuderà al 95%, con il classe 1999 che sarà un nuovo calciatore della Juventus, alla corte di Maurizio Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK