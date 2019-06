L’agente di Adrien Rabiot ha parlato della possibilità di vedere il suo assistito passare alla Juventus anche se ha preferito soprattutto sottolineare quanto accaduto al Paris Saint German.

La madre e agente del ragazzo, Veronique, ha parlato ai microfoni di RTL.fr specificando: “Voglio fare una smentita formale. Leggo che Adrien Rabiot non sia andato a un incontro con Leonardo e abbia rifiutato un’offerta di Leonardo. L’ho sentito una sola volta al telefono quando è tornato e ci siamo salutati per cortesia. Non c’era un’offerta prima e non c’è adesso né ci saranno”.

Rabiot alla Juventus? Calciomercato: l’agente non conferma, ma…

Sulla Juventus non conferma, ma le sue parole sono chiare: “Nel calcio siamo supertiziosi. Meglio dire il meno possibile finché la trattativa non è chiusa del tutto”.

