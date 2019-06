Arturo Vidal torna in Italia dopo Bayern Monaco e Barcellona è pronto a rimmergersi nella Serie A dove ha fatto davvero molto bene in passato con la maglia della Juventus.

Secondo Mundo Deportivo il calciatore sarebbe stato dichiarato non incedibile dal Barcellona e su di lui c’è la possibilità di fare un discorso in caso di buona offerta. Questo ha spinto il ragazzo a sognare il ritorno in Serie A tra non moltissimo tempo.

Vidal torna in Italia, Calciomercato: Inter e Milan su di lui

Su di lui ci sono Milan e Inter. Ricordiamo che Antonio Conte diceva sempre: “Se dovessi andare in guerra mi porterei Arturo”. Per questo viene da pensare che i nerazzurri siano in vantaggio. Già l’anno scorso l’avevano cercato!

