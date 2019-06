Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe essere a breve un nuovo calciatore della Juventus, vicina la firma sul nuovo contratto.

Continua la trattativa tra la Juventus e l’Ajax per chiudere la trattativa che porterebbe a Torino il difensore, dei lancieri, Matthijs De Ligt. La dirigenza bianconera ha già trovato l’accordo con gli agenti del calciatori, su una base d’ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore, però, Fabio Paratici conta di chiudere i discorsi anche con l’Ajax, con la cifra del trasferimento che si dovrebbe aggirare attorno ai 75 milioni di euro.

Juventus, la situazione di De Ligt

Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcellona, ha parlato in un’intervista dove ha toccato vari temi, uno di questi è il possibile acquisto da parte dei blaugrana di Matthijs De Ligt: “Dovremmo essere delusi? Non abbiamo mai sondato questa situazione e non ci abbiamo lavorato, per questo io credo che sia impossibile la delusione da parte nostra”. Queste parole fanno capire, ulteriormente, come sia molto vicino l’arrivo del difensore centrale dell’Ajax alla Juventus, con l’entourage del classe ’99 che hanno trovato l’accordo con i bianconeri. Prima della firma, però, manca l’intesa tra i due club, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK