Spinazzola per Pellegrini, Calciomercato: c’è l’accordo!

È fatta per lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. I due si scambieranno le maglie con il terzino ex Atalanta che andrà a giocare alla Roma e il calciatore ora in prestito al Cagliari pronto a diventare di proprietà della squadra bianconera e probabilmente in prestito.

